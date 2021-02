Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist von Freitag auf Samstag weiter gesunken. Am Samstag waren es 662 und damit 24 weniger akute Corona-Erkrankungen als am Vortag, am Sonntag hingegen meldete die Kreisverwaltung einen leichten Anstieg auf 674 aktive Fälle, also zwölf aktuelle laborbestätigte Infektionen mehr. Erstmals verzeichnete der Kreis Minden-Lübbecke am Wochenende einen Inzidenz-Wert von unter 50, nämlich 46,1. Am Sonntag lag er bei 41,9. Die Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neu-Erkrankungen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner.

Die Mühlenkreiskliniken behandeln an den Standorten in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen 36 Covid-Patientinnen und -Patienten, davon sechs auf der Intensivstation. Vier Patienten werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt elf Patienten versorgt, davon sieben auf der Intensivstation und vier auf Normalstation. Verstorben sind eine 87-jährige und eine 93-jährige Frau, beide aus Bad Oeynhausen.

Die Zahlen der aktiven Fälle von Samstag im Vergleich zum Vortag in den Kommunen im Überblick: Bad Oeynhausen 88 (-9), Espelkamp 36 (+1), Hille 14 (-2), Hüllhorst 93 (-1), Lübbecke 69 (-2), Minden 158 (+1), Petershagen 67 (-5), Porta Westfalica 58 (-2), Preußisch Oldendorf 14 (-2), Rahden 41 (-2), Stemwede 24 (-1).

Die Zahlen der aktiven Fälle von Sonntag in den Kommunen im Überblick: Bad Oeynhausen 91 (+3), Espelkamp 36 (+-0), Hille 14 (+-0), Hüllhorst 93 (+-0), Lübbecke 69 (+-0), Minden 162 (+4), Petershagen 69 (+2), Porta Westfalica 58 (+-0), Preußisch Oldendorf 15 (+1), Rahden 43 (+2), Stemwede 24 (+-0).