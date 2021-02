Schwerer Verkehrsunfall in Porta Westfalica

Porta Westfalica (WB) -

Am Sonntagabend ist es am Fuße des Wiehengebirges in Porta Westfalica zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei überschlug sich ein Transporter. Der mutmaßliche Fahrer hatte Glück im Unglück und zog sich offenbar nur leichte Blessuren zu.

