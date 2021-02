Das hat einen traurigen Grund, nämlich gleich vier neu gemeldete Todesfälle in Zusammenhang mit Corona: In Hüllhorst sind drei Frauen im Alter von 87, 97 und 100 Jahren verstorben. In Bad Oeynhausen ist zudem ein 81-jähriger Mann verstorben.

Aktuell gibt es in drei Einrichtungen bestätigte Corona-Fälle. Dort sind 30 Bewohner und Bewohnerinnen sowie 14 Mitarbeitende infiziert. Die Wocheninzidenz von Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegt jetzt bei 62,5 (Vortag 64,1) .

Die aktuellen Corona-Fälle in den Städten und Gemeinden: Bad Oeynhausen 66 (+-0), Espelkamp 23 (+-0), Hille 15 (+-0), Hüllhorst 69 (-2), Lübbecke 40 (+-0), Minden 184 (+6), Petershagen 39 (-2), Porta Westfalica 34 (-5), Preußisch Oldendorf 14 (-1), Rahden 26 (+-0), Stemwede 20 (+-0).

In den Krankenhäusern des Kreises werden 32 Corona-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation.