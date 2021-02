Das sind sieben Fälle mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert für den Kreis belief sich am Donnerstag auf 63,8 (- 0,6). An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 17 Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden acht Patienten versorgt, davon fünf auf der Intensivstation und drei auf Normalstation. Aktuell gibt es in drei Einrichtungen bestätigte Corona-Fälle. Dort sind 34 Bewohner und 15 Mitarbeiter infiziert.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzen­trum in Hille bis einschließlich Mittwoch 5.486 Personen eine Erstimpfung erhalten haben. Hinzu kommen weitere 7.682 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 4.409 Personen die Zweitimpfung erhalten).

Die aktuellen Corona-Fälle in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 74 (+3)

Espelkamp 28 (+4)

Hille 15 (+/-0)

Hüllhorst 55 (-12)

Lübbecke 40 (+1)

Minden 201 (+10)

Petershagen 37 (-1)

Porta Westfalica 37 (-1)

Preußisch Oldendorf 19 (+3)

Rahden 27 (+1)

Stemwede 16 (-1).