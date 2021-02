Lübbecke/Minden (WB) -

Der Wocheninzidenzwert bei den Corona-Fällen ist im Kreis Minden-Lübbecke wieder leicht in die Höhe gegangen. Er stieg von 56,4 am Freitag auf 59,6 am Samstag. Damit liegt der Wert aber noch deutlich unter der Angabe vom Donnerstag (63,8).