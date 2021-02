Die Anzeigen wurden nach der Aufnahme den zuständigen örtlichen Behörden übersandt. Darüber hinaus wurden die Beamten des Öftern zu Einsätzen gerufen, bei denen sie allerdings keine Regelverstöße feststellten.

Bei den Verstößen fielen folgende Einsatzstichworte am häufigsten: Ruhestörungen mit einer Vielzahl von Personen aus mehreren Familien in einem Haushalt, Geschäftsräume, die trotz Schließung für Feiern genutzt wurden, „Coronapartys“ im Freien und überbordende Silvesterpartys. Verstöße gegen die Mund-Nasen-Bedeckung in Autos, Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln waren ebenso zu beobachten wie die Missachtung von Abstandsregeln. Aber auch die Nichteinhaltung der Ausgangssperren zählten hierzu. Oftmals verstießen Betroffene gleich gegen mehrere Regeln. Die Bandbreite der Zielgruppen ging von Jugendlichen bis hin zu Senioren.

Auf die Kommunen aufgeschlüsselt gab es seitens der Polizei im Mühlenkreis folgende Anzahl an Ordnungswidrigkeitenanzeigen:

Minden 198,

Porta Westfalica 81,

Lübbecke 81,

Bad Oeynhausen 78,

Espelkamp 43,

Preußisch Oldendorf 17,

Rahden 14,

Petershagen 10,

Hüllhorst 7,

Hille 4

Stemwede 1

und 42 Auswärtige.