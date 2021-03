Spannende Reise durch die Zeit

Bad Oeynhausen (WB) -

Einfach die Lockdowns überspringen und in eine Zeit nach Corona reisen – was für viele in diesen Tagen verlockend klingen mag, kann auch zur Ernüchterung werden – zumindest, wenn man sich ein Beispiel an H. G. Wells „Die Zeitmaschine“ nimmt. Schauspieler Dominic Raacke hat das Publikum beim dritten Live-Stream des Theaters im Park mit auf eine spannende Reise genommen, in der nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.