Lübbecke/Minden (WB) -

Der Wocheninzidenzwert der Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke steigt seit drei Tagen langsam, aber stetig an. Hatte er am Samstag bei 59,6 gelegen, stand er am Sonntag bei 61,9. Am Freitag hatte er noch 56,4 betragen.