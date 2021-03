Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen und Minden: Polizei erhebt mehr als 100 Verwarngelder

Bad Oeynhausen -

Bei Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen auf den Bergstraßen rund um das Wiehengebirge sowie in Minden haben die Beamten des Verkehrsdienstes und der Wache Bad Oeynhausen am Samstag etliche Verkehrsverstöße festgestellt. Das hat die Polizei mitgeteilt.