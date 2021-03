Polizei zieht in Minden 18 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr

Bad Oeynhausen/Minden -

Einen unerwartet großen Drogenfund hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Minden in der vergangenen Woche gemacht. Die Beamten fanden in einem Auto 17 Kilogramm Amphetamine und ein Kilo Haschisch im Wert von etwa 70.000 Euro.