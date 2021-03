Shoppingvergnügen, aber anders

Einzelhändler und Kunden tasten sich in Bad Oeynhausen an neue Corona-Verordnung heran – teils mit Terminvergabe

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Ob es am guten Wetter, der Öffnung des Einzelhandels oder einer Mischung aus beidem lag: In der Bad Oeynhausener Innenstadt herrschte am Montag reger Betrieb. Einzelhändler, die ihren Betrieb innerhalb kürzester Zeit auf die neuen Bestimmungen ausgerichtet hatten, nahmen nach fast dreimonatiger Pause wieder die ersten Kunden in Em­pfang – wenn auch nicht ganz ohne Hürden.