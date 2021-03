„Es gibt keine beruflichen Gründe, ich will auch nicht in den Urlaub, ich will einfach nur kein Corona haben“, sagt der Preußisch Oldendorfer. Dieser Wunsch wird wahrscheinlich in Erfüllung gegangen sein, denn nach knapp einer Stunde meldet das kleine Labor vor Ort: „Bislang kein positiver Fall.“ Testzentren im Kreisgebiet Zusätzlich zu den beiden Schnelltestzentren in Minden und Lübbecke sowie dem PCR-Test-Zentrum am Wesling-Klinikum, allesamt von den Mühlenkreiskliniken betrieben, gibt es auch noch ein privates Schnelltestzentrum in Espelkamp.