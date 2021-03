Ende Mai wieder „Baustellengeflüster“

Während der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates konnte An­dreas Schwarze, Vorstand der Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO), erneut vermelden, trotz des Wintereinbruchs Anfang Februar mit dem Neubau des Hallenbades und der Sanierung des Freibades sogar vor dem vorgesehenen Zeitplan zu liegen. Der beinhaltet eine Eröffnung der Anlage im Frühjahr 2022.

In der Vorwoche erfolgten am entstehenden Rohbau grundlegende Arbeiten. Für den Bau der Umkleiden und des Foyers des Hallenbades wurden 175 Betonstützen etwa acht Meter tief im Boden versenkt (diese Zeitung berichtete). Diese Arbeiten erfolgten innerhalb von vier Tagen. In acht Wochen soll der grobe Rohbau stehen, war seinerzeit vom Bauleiter erklärt worden.

Für das Frühjahr, genauer Ende Mai, streben die Stadtwerke an, die Veranstaltung „Baustellengeflüster“ wieder aufzunehmen, um interessierten Bürgern Einblicke in das Projekt geben zu können. Derzeit ist dies nur über die Homepage der SBO unter der Adresse stadtwerke-badoeynhausen.de möglich. Dort sind auch die Baustellen-Webcam und ein Bau-Tagebuch zu finden. Einen Rundgang für die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Sportausschusses strebt Andreas Schwarze ebenfalls an, „vielleicht schon etwas eher, in Zweier-Gruppen“. Das könne man in Abhängigkeit zur Pandemie kurzfristig organisieren.

„In den zwei Wochen, wo Schnee war, und auch in der Woche danach konnte keine Bautätigkeit stattfinden“, sagte Schwarze. Aber für den Baufortschritt seien solche zusammenhängenden Zeiträume besser, „als wenn sie auf einzelne Tage entfallen würden“. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates präsentierte er mit Fotos einige Eindrücke von der Baustelle. Darauf waren unter anderem bereits gut das Sport- und Sprungbecken sowie der Zwei-Meter-Sprungturm mit der Plattform zum Springen zu erkennen. Auch die beheizbaren Sitzgelegenheiten zwischen dem Sport- und dem Mehrzweckbecken waren gut auszumachen. Der Rohbau für das Technikgebäude des Freibades sei fertiggestellt. Das alte Schwimm­becken im Freibad sei in Eigenarbeit gesäubert worden, „um es für das Einsetzen des Edelstahlbeckens vorzubereiten“. Auch die Sanierung des Radweges bis zur Eidinghausener Straße habe sich auf der Baustelle „gut eingeruckelt“. Die Stadt nutze das Gelände mit. „Das klappt sehr gut.“ Dieser Baustelle soll „bis etwa April geräumt sein“.

Aktuell seien 99 Prozent der Leistungen vergeben. Im Frühjahr noch auszuschreiben seien die Beschilderung, die Schließanlage, die Zaun- und Toranlage sowie die Bauabschlussreinigung. Im Frühjahr und Frühsommer würden die Errichtung der Dachkonstruktion und der Fassadenbau inklusive Fensterbau im Mittelpunkt stehen. Ziel sei es, dass Hallenbad-Gebäude zur Jahresmitte geschlossen zu haben, da für den Innenausbau sieben bis acht Monate vorgesehen seien.