„Das Ziel unserer Planung ist es, den Alexander-von-Humboldt-Sprudel als Alleinstellungsmerkmal für den Kurpark deutlich hervortreten zu lassen“, sagte Ehm Eike Ehrig. Das finde jedoch unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten statt. So werde der Solegarten ins Parkwegenetz eingebunden. Zudem blieben wichtige Blickbeziehungen künftig erhalten. Bereits erste Planungen für den Solegarten von 2017 hätten den Anspruch gehabt, einen Ort der Erholung und Entspannung zu schaffen. Dazu seien festmontierte, an ihren jeweiligen Standorten jedoch drehbar Liegen auf der historischen Liegewiese am Von-Humboldt-Sprudel vorgesehen gewesen. Dieser Aspekt bleibe auch weiter erhalten. „Gewandelt hat sich aber unser Konzept für den Von-Humboldt-Sprudel selbst“, sagte Ehm Eike Ehrig.