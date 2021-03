Baum durchtrennt Stromleitung

Insgesamt verzeichnete die Polizei 20 Einsätze. Die ersten Boten des Sturms erreichten den Mühlenkreis gegen 9.25 Uhr bei Rahden-Tonnenheide. Hier hatte eine Windböe auf der Mindener Straße einen mit Düngemitteln beladenen Lkw von der Fahrbahn geweht. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Es folgte ein stundenlanger Bergungseinsatz, sodass die Fahrbahn erst kurz vor 18 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Im Stadtgebiet Minden wurde eine Streifenwagenbesatzung erstmals gegen 10 Uhr zu einem durch den Sturm ausgelösten Einsatz gerufen. Als jemand auf dem Parkplatz des Klinikums die Tür seines Autos öffnete, erfasste diese ein Windstoß und schlug sie gegen einen anderen Wagen. Ebenfalls zu einem Sachschadenunfall ging es gegen 14.15 Uhr zur Wittelsbacherallee. Hier war ein Baum gegen ein fahrendes Auto gestürzt. Gegen 15.20 Uhr wurden dicke Äste im Bereich der Abfahrt der B482 im Bereich Dankersen gemeldet. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.

Gleiches traf kurze Zeit später auf die Abfahrt Cammer/Päpinghausen zu. Eine weitere Gefahrenstelle durch einen umgestürzten Baum gab es auf der Straße Luttern bei Hadenhausen. Hier musste zur Unterstützung die Feuerwehr anrücken.

Im Bereich der B482 bei Porta Westfalica wehten Warnbaken einer Baustelle auf die Fahrbahn. Auf der Dehmer Straße in Bad Oeynhausen erfasste der Wind einen Bauzaun und wehte ihn auf die Straße.

Beim Aussteigen aus dem Auto erfasste auf dem Brandenburger Ring in Espelkamp ein Windstoß die Tür eines Autos und ließ sie gegen ein anderes Fahrzeug schlagen. Es entstand Sachschaden.

Auf der Niedermehner Straße in Stemwede-Westrup stürzte ein Baum auf eine Telefonleitung und durchtrennte selbige. Rund 4.00 Euro Sachschaden verursachte ein umgestürzter Baum in der Sauerbruchstraße von Bad Oeynhausen, als dieser auf drei geparkte Autos fiel. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde die Feuerwehr alarmiert.

Weitere umgestürzte Bäume wurden zudem auf der Trakehner Straße in Espelkamp, dem Kutscherdamm sowie der Straße Im Rosental in Lübbecke-Blasheim, in der Lusmühlenstraße in Hüllhorst, der Heimser Straße in Petershagen sowie in Bad Oeynhausen auf dem Borweg, der Vlothoer Straße, Weberstraße und der Strüher Straße gemeldet.