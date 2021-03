9622 Menschen haben inzwischen die Krankheit durchlaufen (+13). Die Wocheninzidenz von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt nun 81,5, einmal mehr der Spitzenwert in OWL .

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden mit Vergleich zum Vortag :

Bad Oeynhausen 135 (+13),

Espelkamp 39 (+6),

Hille 7 (-1),

Hüllhorst 32 (+3),

Lübbecke 61 (+7),

Minden 269 (+13),

Petershagen 52 (+4),

Porta Westfalica 70 (+3),

Preußisch Oldendorf 27 (+4),

Rahden 39 (+10),

Stemwede 16 (+2).

Im Klinikum in Minden werden 23 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Im Herz- und Diabeteszentrum in Oeynhausen, werden sieben Patienten versorgt, davon fünf auf der Intensivstation.

In neun Schulen im Kreisgebiet gibt es bestätigte Corona-Fälle. Es sind 13 Schüler und zwei Lehrkräfte infiziert. Neu hinzugekommen ist die Grundschule Wichern Lohe in Bad Oeynhausen, eine Klasse ist dort in Quarantäne. Weitere Testungen folgen. In vier Kitas gibt es bestätigte Corona-Fälle: 31 Kinder und zwölf Erzieherinnen. In der Kita Luftikus in Bad Oeynhausen ist ein positiver Corona-Fall bekannt, eine Gruppe befindet sich in Quarantäne. Die Kita Rappelkiste Bad Oeynhausen ist geschlossen, es gibt viele Folgefälle im Umfeld dieses Ausbruchs.