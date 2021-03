Dana Taake und Katja Wellpott haben vor gut eineinhalb Jahren die Hundeschule Dogtrain Plus in Lübbecke ins Leben gerufen, ein Format, das neben der persönlichen Beratung vor allem auf digitale Angebote setzt. Jetzt, im Corona-Lockdown, boomen ihre Kurse. Dana Taakes Arbeitsplatz ist derzeit ihr Wohnzimmer. Sie hat ihren Laptop, der mit einer Kamera ausgestattet ist, auf dem Wohnzimmertisch stehen. Neben ihr liegen ihre beiden Australian-Shepherd-Hündinnen Joy und Liv auf dem Fußboden und hinter ihr breitet sich eine Hundetrainingsmatte aus. Es ist 11.30 Uhr an einem Samstagvormittag und Dana Taake eröffnet ein Online-Meeting. Umkehrsignal und Impulskontrolle Nach und nach klicken sich die Teilnehmer in die Konferenz ein. Heute nehmen Stefan Greinus aus Preußisch Oldendorf, Pauline Neufeld aus Hedem und Sybille Kraus aus Estland teil. Sie alle haben junge Hunde und lernen heute Tipps und Tricks zur Hundeerziehung. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde geht es los. Dana Taake erklärt, was für diese Stunde geplant ist: das Erlernen eines Umkehrsignals und eine Impulskontrollübung mit Futter.