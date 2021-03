Autobrand an der Bismarckstraße in Bad Oeynhausen – Wurde das Fahrzeug zuvor gestohlen?

Bad Oeynhausen -

Ein Pkw-Brand an der Bismarckstraße in Bad Oeynhausen hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am vergangenen Freitag beschäftigt. Die Polizei geht nun dem Verdacht der Brandstiftung nach.