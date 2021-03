Es könnten bald Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen drohen, aber offenbar noch nicht sofort. Am 11. Januar hatte die Wocheninzidenz von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner noch bei 224 gelegen, war dann am 4. Februar mit 87 erstmals seit langem wieder unter die 100er-Marke gerutscht und am 15. Februar weiter auf 41 gesunken. Dann ging es wieder nach oben.