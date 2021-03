Hochwertige BMW-Fahrzeugteile bei drei Fällen in Bad Oeynhausen bevorzugte Beute

Bad Oeynhausen -

Vier Autoaufbrüche, drei davon in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander in der Innenstadt, wurden der Polizei in Bad Oeynhausen zu Beginn der Woche gemeldet.