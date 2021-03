Eklatanter Personalmangel, Fehler in der Pflege und Versorgung und eine ausgestellte Notfallklingel sind nur einige der Beschwerden, die bei der Heimaufsicht des Kreises gelandet sind. Die Folge: Das Pflegeheim an der Osnabrücker Straße darf aktuell keine neuen Bewohner aufnehmen. Die Einrichtungsleitung will jetzt wegen Personalmangels Bewohner aus Lübbecke nach Espelkamp verlegen. Das Heim gehört zur Emvia-Living-Gruppe mit Sitz in Hamburg. 80 derzeit nicht voll belegte Einzelzimmer stehen in der 2019 eröffneten Einrichtung zur Verfügung, zu der auch noch eine Tages- und Kurzzeitpflege gehört. Bundesweit betreibt Emvia-Living 52 Senioren-Einrichtungen, die nächste in Espelkamp . 17 Beschwerden in einem Jahr Die zuständige Aufsichtsbehörde, der Kreis Minden-Lübbecke, hat seit Februar 2020 über das Seniorenquartier 17 Beschwerden erhalten. Wie Sprecherin Mirjana Lenz mitteilt, habe es in diesem Zeitraum sieben unangekündigte Prüfungen gegeben.