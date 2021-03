Falscher Enkel arbeitet mit allen Tricks

Bad Oeynhausen (WB) -

Obwohl seit vielen Jahren bekannt, gelingt es Enkeltrick-Betrügern immer wieder, besonders ältere Menschen aufs Kreuz zu legen. So auch geschehen in einem besonders perfiden Fall in Bad Oeynhausen, der die Polizei Minden-Lübbecke derzeitig beschäftigt. Die Ermittler richten sich mit einem Appell an die Menschen im Mühlenkreis.