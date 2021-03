Parklichter erneut abgesagt

Öffnungen nach dem Lockdown bei wieder leicht steigenden Infektionszahlen: Die Entwicklung der Pandemie bis in den Sommer lässt sich derzeit kaum vorhersagen. Diese Unsicherheit macht die Planung einer Großveranstaltung für die Staatsbad GmbH unmöglich. Die Parklichter 2021 können deshalb nicht stattfinden und werden um ein weiteres Jahr auf das zweite Wochenende im August 2022, 12., 13. und 14. August, verschoben. Mit diesen Aussagen begründet das Staatsbad den Entschluss.

„Wie die gesamte Veranstaltungsbranche haben auch wir mit den Hygieneanforderungen und dem wechselhaften Infektionsgeschehen zu kämpfen. Die Vorbereitung einer Großveranstaltung wie den Parklichtern erfordert jedoch Planungssicherheit, die wir auch in absehbarer Zeit nicht haben werden“, erklärte Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Für die GmbH als Veranstalter der Parklichter bedeutet der erneute Ausfall des Veranstaltungs-Highlights nicht nur einen großen Einschnitt in eine Tradition. „Der Ausfall der Parklichter ist insbesondere emotional ein großer Verlust für die Menschen aus unserer Stadt, der Region und natürlich auch für uns, die lange im Voraus das Festival-Wochenende planen“, sagte Beate Krämer.

Kleinere Veranstaltungsformate würden auch in diesem Jahr wieder angeboten werden, darunter zahlreiche spannende Erlebnis- und Stadtführungen zu Fuß oder mit dem Rad sowie ein Sommerkulturprogramm in der Innenstadt.

Die Band „Fury in the Slaughterhouse“ wird nun 2022 am Parklichter-Freitag auf der Bühne stehen. Auch die beiden Bands „Fools Garden“ und „Cat Balou“ spielen an diesem Tag. Bereits gekaufte Tickets behalten nach Angaben des Staatsbades weiterhin ihre Gültigkeit.

Das Parklichter-Fest findet immer Anfang August im Kurpark in Bad Oeyn-hausen statt. Bereits im vergangenen Jahr musste es aufgrund der Maßnahmen gegen das Corona-Virus abgesagt werden. 2019 tanzten beim Konzert-Freitag tausende Besucher zu den Beats von Wincent Weiss, LEA und anderen Bands. Kunstvolle Lichtinstallationen und ein anspruchsvolles Bühnenprogramm bildeten den gebührenden Rahmen für das Highlight des Samstages: das fulminante, musiksynchrone Höhenfeuerwerk. Beim Familientag am Sonntag wurde der Kurpark traditionell zu einer großen Spielwiese für die ganze Familie umgewandelt.