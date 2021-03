Mit Landesgeldern gegen den Leerstand

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Leere Ladenlokale in der Innenstadt – zuletzt leider ein häufiger Anblick in der Bad Oeynhausener City. Mit Hilfe des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen (NRW) soll sich das nun ändern: 200.000 Euro Landesfördermittel erhält die Stadt, um Lokale mit einer Fläche bis 300 Quadratmeter erst an- und dann kostengünstig an Einzelhändler weiterzuvermieten. Eine Chance für die, die sich den Traum vom eigenen Geschäft erfüllen wollen und für die Belebung der Innenstadt.