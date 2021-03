Liberale sind bereit für die Wahlen

Daniela Beihl wird wieder im Wahlkreis 88 antreten, Prof. Dr. Dr. Matthias König neu im Wahlkreis 89. Das hat am Dienstagabend eine Wahlversammlung im Anschluss an den Kreisparteitag in Lübbecke beschlossen.

Daniela Beihl sitzt bereits für ihren Wahlkreis (Altkreis Lübbecke mit Petershagen und Hille) im Düsseldorfer Landtag , zudem ist sie Fraktionsvorsitzende im Rat ihrer Heimatstadt Espelkamp . „Ich sehe mich als Botschafterin für die aus Düsseldorfer Sicht oft unterschätzte Peripherie“, sagte Beihl. Sie hob hervor, was die schwarz-gelbe Landesregierung bereits umgesetzt habe: dass „so viele Polizeianwärter wie noch nie“ jedes Jahr eingestellt würden, dass das Kinder-Bildungsgesetz (Kibiz) für die Kitas reformiert worden sei oder dass sich nun eine Kommission um Konzepte für gesunde Ernährung und Zukunft für die heimische Landwirtschaft kümmere.

Für die nächste Wahlperiode nannte sie beispielhaft als Themen Mobilität im ländlichen Raum und Digitalisierung: „Wir wollen in der Tat schnelles Internet an jeder Milchkanne.“ Die Liberalen hätten für all diese Aufgaben den richtigen Kompass. Daniela Beihl: „Ich werde motiviert bis in die Haarspitzen in den Wahlkampf gehen.“ Alle 41 Stimmberechtigten schenkten der Abgeordneten ihr Vertrauen. „Makellos“, wie Sitzungsleiter Kai Abruszat befand.

FDP sieht sich als Ideengeber im Kreistag

Und auch Matthias König konnte mit 38 Ja-Stimmen große Zustimmung für seine Kandidatur im Wahlkreis 89 (Minden, Porta sowie Bad Oeynhausen-Stadt, -Rehme und -Lohe) ernten. Der habilitierte Informatiker aus Minden lehrt an der Fachhochschule Minden und ist seit der Wahl im vorigen Jahr Mitglied des Kreistages. 1992 sei er schon Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen gewesen, bevor er dann zum Studium den Mühlenkreis verlassen habe, sagte der 48-jährige Mindener, der verheiratet ist und zwei Kinder (4 und 7 Jahre) hat. Als Vater zwischen Home-Office und Home-Schooling habe er jetzt hautnah erlebt, was die Corona-Beschränkungen Familien abverlangten. „Ich halte es für fatal, dass die Bildung der Kinder momentan so vernachlässigt wird“, sagte er.

Der Rahdener Hans-Eckhard Meyer, Chef der FDP-Kreistagsfraktion, berichtete aus der von Corona geprägten Arbeit des Kreistags. Er bedauere es nicht, kein Teil des neuen oder alten Mehrheitsbündnisses im Kreistag zu sein. So müsse die FDP auch keine Verantwortung für die „verkorksten Beschlüsse der Vergangenheit“ zur Kampa-Halle tragen. Meyer: „Wir sitzen nicht am Tisch, sind aber oft Motor und Ideengeber.“ Das jetzige Vorgehen zur Kampa-Halle – die Sanierung – begrüßte Meyer, denn nach wie vor gebe es von der Stadt Minden nichts Konkretes zur geplanten Multihalle. „Gerade in diesen finanziell schwierigen Zeiten müssen sich die Kommunen auf ihre staatliche Aufgaben konzentrieren“, sagte Hans-Eckhard Meyer. Zum Thema Nachtragshaushalt und Zuschuss für die Mühlenkreiskliniken (ein Antrag der SPD) kündigte er an, zunächst prüfen zu wollen, ob tatsächlich zu wenig Geld im System für die Kliniken sei oder die Mittel falsch verwendet würden.

Mehr Handlungsspielraum vor Ort gefordert

Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler lobte in seinem Rechenschaftsbericht die vielen erfreulichen Ergebnisse liberaler Kandidaten bei den Kommunalwahlen 2020. In der Kreispolitik befürchtet er, dass sich die CDU „am Gängelband der Grünen“ befinden könnte. Die Liberalen würden genau beobachten, ob das Bauen im Außenbereich weiter eingeschränkt werde oder ob die Landwirtschaft weiter ihre Interessen wahren könne. Zum Thema neue ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover kritisierte er das Verhalten des Bundesverkehrsministeriums als „Pseudo-Transparenz“. Die wesentlichen Fakten müssten endlich auf den Tisch. Bei der Corona-Politik der Bundesregierung sprach Schäffler von Regierungsversagen auf fast allen Ebenen. „Wir verwalten uns zu Tode und man hat auch nicht den Eindruck, dass es besser wird.“ Schäffler warb für mehr Handlungsspielraum für die Kommunen vor Ort. Für die Bundestagswahl zeigte sich Frank Schäffler optimistisch, dass die FDP „vielleicht zweistellig“ abschneiden könne.