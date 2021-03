Mit Stand von Freitag beläuft sich die Zahl auf 976, das sind 49 mehr Fälle als am Vortag. Der Inzidenzwert lag bei 140,8 (+11,0).

Die aktiven Fälle in den Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 195 (+7)

Espelkamp 77 (+5)

Hille 10 (+/-0)

Hüllhorst 33 (+1)

Lübbecke 100 (+14)

Minden 324 (+10)

Petershagen 54 (+4)

Porta Westfalica 79 (+1)

Preußisch Oldendorf 42 (+7)

Rahden 37 (+1)

Stemwede 25 (-1).

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 191,3

Espelkamp 209,8

Hille 39,0

Hüllhorst 99,8

Lübbecke 223,2

Minden 156,6

Petershagen 55,7

Porta Westfalica 75,8

Preußisch Oldendorf 213,3

Rahden 45,5

Stemwede 84,5.

Aus dem stationären Bereich gibt es diese Zahlen: Im Johannes-Wesling Klinikum Minden werden 22 Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden insgesamt 13 Patienten versorgt, davon sieben auf der Intensivstation.

Die Situation an den Schulen und Kindertageseinrichtungen ist aktuell sehr dynamisch. Neu hinzugekommen sind zwei weitere Schulen – die Grundschule Astrid Lindgren in Lübbecke und die Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen mit jeweils einer bestätigten Corona-Infektion – sowie zwei weitere Kindergärten im Kreisgebiet – der Kindergarten Brummkreisel in Espelkamp und die Awo-Kita Veltheim in Porta Westfalica.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Unterlübbe bis einschließlich Donnerstag 16.953 Personen eine Erstimpfung sowie 3.480 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. Hinzu kommen weitere 9.882 Personen, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 7.256 Personen die Zweitimpfung erhalten).