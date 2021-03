Nachdem der Erlass des NRW-Gesundheitsministerium vorlag, dass ab Freitagmorgen wieder der Astrazeneca-Impfstoff genutzt werden darf, sollte es auch direkt losgehen. Deshalb hatte Anke Richter-Scheer, die erste Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe und Leiterin des Impfzen­trums in Hille-Unterlübbe, in der WDR-Lokalzeit am Donnerstagabend sogar auf Nachfrage betont, dass auch unangemeldete Personen zum Corona-Impfzentrum in Hille kommen könnten.