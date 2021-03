Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann aus Bad Oeynhausen genauso wie im Januar umfassend geständig und räumte ein, für mindestens 20 neue Taten verantwortlich zu sein. Schon im Januar hatten die Beamten ihm eine Einbruchsserie von etwa 30 Taten zuordnen können. Nun sitzt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Bei der Kontrolle des 20-jährigen an der Mendelstraße in der Nacht zu Mittwoch fand eine Streifenwagenbesatzung neben einem Schraubendreher unter anderem auch ein Mobiltelefon und ein Einmachglas mit Münzgeld sowie eine größere Summe Banknoten. Weil der einschlägig polizeibekannte Einbrecher umgehend angab, dass das Geld aus einem kurz zuvor erfolgten Einbruch stammte, nahm man ihn vorläufig fest. Bei der Vernehmung zeigte er sich redselig und räumte vollendete und versuchte Einbrüche in Kliniken, Geschäfte sowie Büroräume ein. Zudem gab er Einbrüche in zwei Wohnungen an der Schulstraße und der Detmolder Straße im Februar und März zu.