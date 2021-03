Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 153,3 (Vortag 147,5) .

Es hat 80 Neuinfektionen gegeben. Aktuell sind damit im Kreis 1082 Corona-Fälle registriert (+53).

Die Fallzahlen aus den einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 236 (+21),

Espelkamp 86 (+5),

Hille 11 (+-0),

Hüllhorst 34 (+2),

Lübbecke 114 (+7),

Minden 357 (+12),

Petershagen 53 (+1),

Porta Westfalica 79 (+3),

Preußisch Oldendorf 44 (+-0),

Rahden 39 (+-0),

Stemwede 29 (+2).

Die höchste Inzidenz hat Lübbecke mit 238,8, die niedrigste Hille mit 39,0.

In den Krankenhäusern werden jetzt 39 Covid-Patienten behandelt (Vortag 31). An den Häusern der Mühlenkreiskliniken sind es 28 Patienten, davon fünf auf Intensivstation, im Herz- und Diabeteszentrum sind es elf, davon sechs auf der Intensivstation.

Außerdem gibt es einen Ausbruch im Haus Berolina (Eingliederungshilfe) in Bad Oeynhausen mit einzelnen Infizierten.

Derzeit sind mindestens 29 Schulen im Kreis betroffen und dort mindestens 46 Schüler und vier Lehrer infiziert. Neu hinzugekommen sind davon neun Schulen: Berufskolleg Lübbecke, Söderblom-Gymnasium Espelkamp, Wittekindgymnasium Lübbecke, Stemweder-Berg-Schule, Leo-Sympher-Berufskolleg Minden, Grundschule Levern, Grundschule Im kleinen Feld (Lübbecke), Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen.

Auch in den Kindergärten gibt es weitere Fälle: an den Kitas Dehme und Spatzennest (Bad Oeynhausen), Waldorf-Kita Lübbecke und Kita Leteln (Minden). An den mindestens zwölf betroffenen Einrichtungen sind mindestens 54 Kinder und elf Mitarbeitende infiziert.