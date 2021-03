Zweites Osterfest ohne Präsenz-Gottesdienste

„Der Empfehlung von Bund und Ländern zu folgen schmerzt und bedeutet für viele Gläubige in Bad Oeynhausen, Gohfeld, Vlotho und Porta Westfalica bereits das zweite Jahr in Folge ein Ostern ohne Gottesdienst vor Ort“, sagt Superintendentin Dorothea Goudefroy. Allerdings sei es aktuell umso wichtiger, gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen und die Infektionszahlen zu drücken und nicht auf Ausnahmen für Glaubensgemeinschaften zu pochen.

„Wir haben miteinander gehofft, wieder Gottesdienste in Präsenz feiern zu können und in der Gemeinschaft die hohen Feiertage zu begehen. Trotzdem kann ich im Moment nur empfehlen, weiterhin auf Präsenzgottesdienste zu verzichten“, erläutert die Superintendentin ihre dringende Empfehlung. Aber sie betont: „Die Entscheidung darüber liegt bei den Presbyterien.“

Trotzdem werden die Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho ansprechbar sein. „Gerade in diesen schweren Tagen und im kompletten Lockdown brauchen viele Menschen Hoffnung und Halt. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist ein Lichtblick – gerade in der Dunkelheit des Lockdowns. Das Fest des Lebens ist insbesondere in diesem Jahr ein Lebenszeichen, das wir besonders gebrauchen können“, sagt Dorothea Goudefroy in diesem Zusammenhang.

In vielen Kirchengemeinden laufen deshalb bereits die Planungen für alternative Angebote in der Karwoche und an den Osterfeiertagen. Neben digitalen Formaten wie Zoom- und Online-Gottesdiensten sind auch Angebote vor Ort in den Kirchen geplant. So können die Kirchen unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygienemaßnahmen zum Gebet, zur Meditation, zum Lesen eines Ostertextes oder zum Hören von Auferstehungsliedern geöffnet werden.

Auch Angebote für Zuhause sind nach Angaben des Kirchenkreises in der Planung. Eine Übersicht mit allen Angeboten im Kirchenkreis wird rechtzeitig vor den Feiertagen auf der Internetseite des Kirchenkreises Vlotho – www.kirchenkreis-vlotho.de – veröffentlicht.