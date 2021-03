Das ist der Ansatz von Prof. Dr. Parwis Fotuhi, Geschäftsführer beim Heimträger Emvia Living. Im Gespräch mit dieser Zeitung drückte er am Mittwoch sein Bedauern aus: „Es ist meine Verantwortung, was hier am Standort falsch gelaufen ist.“ „ Ein gutes Image lässt sich nur durch Transparenz und Qualität erreichen. “ Geschäftsführer Prof. Parwis Fotuhi Der habilitierte Mediziner ist seit einem Jahr bei der Hamburger Emvia-Living-Gruppe (50 Einrichtungen, 5800 Bewohner, 4500 Mitarbeiter, 260 Millionen Euro Jahresumsatz) und für Personal und Betreuungsqualität zuständig. Jetzt will der 55-Jährige in Lübbecke für dauerhaft mehr Qualität sorgen und so wieder Vertrauen in das Heim aufbauen.