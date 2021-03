Dieser dringenden Empfehlung können die Unternehmen nachkommen, indem sie ihren Mitarbeitenden das Angebot der Drive-in-Testzentren in Minden, Lübbecke, Löhne und Herford empfehlen.

„Vor der Arbeit, in der Pause oder auf dem Heimweg können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter problemlos bei uns testen lassen. Schnell, sicher und ohne Kosten für Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Möglich wäre beispielsweise eine kleine Zeitgutschrift für den Schlenker zu unseren Testzentren“, erklärt Professor Dr. Franz-Josef Schmitz, Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin der Mühlenkreiskliniken. Das Testergebnis wird digital auf dem Handy zur Verfügung gestellt und kann nach etwa 45 Minuten abgerufen werden. Ein PDF dient als Befundnachweis.

„Wir haben sehr früh ein breites und sehr einfaches Testangebot für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford entwickelt. In vielen Kreisen werden genau unsere Testzentren nun kopiert. Jetzt liegt es an jedem und an den Arbeitgebern, dieses Testangebot auch anzunehmen“, sagt Mario Bahmann, Geschäftsführer des Universitätsklinikums Minden.

Um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, wird um Anmeldung über die Seite www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum gebeten. Die Drive-Ins auf Kanzlers Weide in Minden und dem Blasheimer Markt in Lübbecke sind aufgrund der Ausgangssperre täglich in der Zeit von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet. Die Testzentren auf dem Löhner Festplatz und dem Alten Güterbahnhof in Herford sind von 6 bis 21 Uhr geöffnet.