Emil dreht wieder seine Runden

An der Beliebtheit der Touristikbahn konnte im vergangenen Jahr nicht einmal die Pandemie rütteln, wie ihr Fahrer Jörg Gropp berichtet: „Die Zahlen sind zwar teilweise eingebrochen, weil die Stadt leerer war, aber durch das begrenzte Freizeitangebot haben viele dafür die Möglichkeit genutzt, mit der Bahn zu fahren.“ Damit das auch in diesem Jahr möglich ist, hat die E-Mobilitätsgesellschaft, die unter dem Dach der Dalpke Group agiert, hygienetechnisch aufgerüstet. Neben Plexiglaswänden, die die Sitzreihen voneinander trennen, sind überall Desinfektionsmittelspender angebracht. Zudem gilt die Maskenpflicht. Dass die Bahn überhaupt ihre Fahrt antreten darf, verdankt sie ihrer Funktion als Ergänzung des Linienverkehrs in der Kur­stadt: „Für Emil gelten deshalb die Richtlinien des ÖPNV“, klärt Jörg Gropp auf.

Neben dem Aufrüsten hat der Fahrer die Winterpause auch für kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten genutzt: „Ich sage immer: Wir bringen die Ecken, die wir über den Sommer rund gefahren haben, wieder in Form“, erläutert Jörg Gropp mit einem Lachen.

Der Fahrplan bleibt in dieser Saison unverändert: Angeboten werden drei etwa 30-minütige Routen, die jeweils am Inowroclaw-Platz starten und enden. Route eins deckt den Kurpark und das Gradierwerk ab. Route zwei führt durch den Kurpark entlang des Jordansprudels und durch die Oeynhauser Schweiz. Und Route drei umfasst das Aqua-Magica-Gelände sowie den Bereich der angrenzenden Kliniken.

Die Fahrzeiten sind freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 12 Uhr an. Der Auftakt ist am Freitag, 2. April. Da es sich um einen Feiertag handelt, startet Jörg Gropp die erste Tour um 12 Uhr am Verkehrshaus. Zwei mit Rampen ausgestattete Wagen bieten Plätze für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwagen. Tageskarten für Kinder bis zwölf Jahre kosten drei Euro, Erwachsene zahlen sechs Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwölf Euro. Jahreskarten gibt es zum Preis von 40 Euro für einen Erwachsenen oder 80 Euro für die ganze Familie.

Staatsbad-Geschäftsführerin und Projektpartnerin Beate Krämer freut sich, dass Emil wieder starten kann: „Er ist Teil des Stadtbildes und für uns eine Herzensangelegenheit.“ Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@stadtrundfahrten-badoeynhausen.de.