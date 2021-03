Führungswechsel in Familienberatung

„Ich habe 2001 zunächst die Leitung der Kita Rasselbande in Espelkamp-Gestringen übernommen“, sagt Heike Brinkhoff. Im September 2007 wechselte sie – zunächst als Einzelkämpferin – in die Familienberatung und baute diese maßgeblich mit auf. Mittlerweile umfasst ihr Team fünf Mitarbeiter. „Von Mai an sind auch alle Stellen wieder besetzt“, betont Christian Rehberg, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe in Minden-Ravensberg. Schwerpunktmäßig ist die Familienberatung der Johanniter als sozialpädagogische Familienhilfe oder als Erziehungsbeistand in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford im Einsatz. „In der Regel werden wir von den Jugendämtern auf den Plan gerufen“, berichtet Heike Brinkhoff.