Auch die steigenden Patientenzahlen in den heimischen Krankenhäusern sind hierfür ein Zeichen. Am Mittwoch waren es 31 bei den Mühlenkreiskliniken (MKK) und zehn im Herz- und Diabeteszentrum. Auf dem Niveau der ersten Welle Die MKK veröffentlichen in ihrem Unternehmensmagazin regelmäßig Eckzahlen zur Pandemie .