Stadt beim OVG Münster erfolgreich

Trotzdem sagte Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich, der bei der Verhandlung in Münster anwesend war, am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir sind nicht euphorisch.“ Die Situation sei sicherlich schwer für die Betreiber. Die Stadt hoffe, im Dialog bleiben zu können, um „eine Lösung, wie auch immer, zu finden“, so Müller-Ulrich weiter. Streitpunkt ist nicht die gesamte Neun-Loch-Anlage in unmittelbarer Nähe zum zukünftigen Kindergarten Sonnenschein des Kirchenkreises Vlotho, sondern die sogenannte Driving Range .