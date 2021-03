Corona-Inzidenz: Lübbecke über 300

Die Wocheninzidenz ist erneut etwas niedriger: 176,5 (Vortag 185,2). Ein 72-Jähriger aus Minden ist verstorben.

Die Fälle in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 321 (+3),

Espelkamp 95 (-5),

Hille 31 (+4),

Hüllhorst 53 (+-0),

Lübbecke 171 (+8),

Minden 491 (+23),

Petershagen 83 (+3),

Porta Westfalica 114 (+3),

Preußisch Oldendorf 59 (+1),

Rahden 33 (+-0),

Stemwede 24 (-1).

Die höchste Inzidenz hat Lübbecke (309,3), es folgen Minden (247,2), Bad Oeynhausen (238,7), Hüllhorst (222,5). Unter 100 liegen Espelkamp (76,7), Rahden (51,9) und Stemwede (23,0).

Auf Station

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden derzeit 27 Corona-Patient behandelt, davon fünf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden zwölf Patienten versorgt, davon zehn auf der Intensivstation (acht Personen befinden sich in Isolation) und zwei auf Normalstation (zwei Personen befinden sich in Isolation).

Heime, Schulen, Kitas

Derzeit sind drei Pflege- und Reha-Einrichtungen im Kreisgebiet betroffen. Es handelt sich dabei um insgesamt sechs infizierte Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeitende.

Die Situation an den Schulen bleibt weitestgehend unverändert, vereinzelte Folgefälle werden gemeldet. An 49 Schulen im Kreisgebiet sind 90 Schüler und drei Lehrkräfte betroffen.

In den Kindergärten bleibt die Lage angespannt. Derzeit sind 24 Einrichtungen im Kreisgebiet betroffen. 60 Kinder und drei Erzieherinnen sind positiv getestet.

Impfungen und Tests

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich 30. März 24.621 Personen eine Erstimpfung sowie 6613 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. Hinzu kommen weitere 11.378 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 7715 Personen die Zweitimpfung erhalten).

Schnelltest-Ergebnisse im Kreisgebiet für Montag: 3657 Testungen, davon 17 positive Befunde.