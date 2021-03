Die Einsatzstelle befand sich laut Feuerwehr in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Porta. Ein Kleintransporter/Pritschenwagen stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand auf dem Standstreifen. Drei Personen hatten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Sie wurden während der Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ein. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester gesucht und abgelöscht. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Die Autobahn war während der Löscharbeiten vollgesperrt. Dadurch entstand ein erheblicher Rückstau.