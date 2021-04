Durch das Absacken des porösen Lehmbodens war es zu meterlangen Rissen im Mauerwerk des Kirchenschiffs gekommen. Für Traglast sorgen künftig 47 Stahlbetonpfähle, die bis zu acht Metern in die Tiefe ragen. Als Partner für diese Aufgabe hat sich der Kirchenvorstand einen Profi an seine Seite geholt: Seit 50 Jahren kümmert sich Erka-Pfahl aus Baesweiler bei Aachen als deutschlandweit einziges Spezialtiefbauunternehmen unter anderem um die Stabilisierung von Kirchen. Zuletzt tätig war das Unternehmen in der Kurstadt, als 2003 eine Unternehmer-Villa auf Pfählen angehoben und um 30 Meter verschoben werden musste.