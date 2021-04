Erleichterung, dass sie alles gut überstanden haben und nun ein großes Stück mehr Sicherheit vor einer Covid-Erkrankung haben. Und Begeisterung, weil vor Ort alles nicht nur reibungslos, sondern wirklich hilfreich und gut abgelaufen sei. „In allen Bereichen war es einfach unwahrscheinlich angenehm“, sagt Heinrich Esdar, der in Lübbecke vielen durch sein Engagement bei den Bürgerschützen bekannt ist. Jetzt möchten der 75-Jährige und seine Frau anderen Mut machen, sich in Hille impfen zu lassen. Nervosität vor dem Termin „Bitte lasst Euch impfen“, hatte auch die 46-jährige Tochter zu Heinrich und Ruth Esdar gesagt. Sie arbeitet im Schwarzwald im Gesundheitswesen, hatte ihre eigene Impfung gut vertragen und machte nun ihre Eltern auf die Astrazeneca-Impfungen für über 60-Jährige aufmerksam, die von Ostersonntag an in NRW laufen sollten .