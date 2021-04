Wie geht es nach den Ferien weiter?

Eine Variante ist Wechselunterricht. „Falls die Inzidenz dafür als zu hoch eingestuft wird, kann es aber auch sein, dass wir erstmal weiter Distanzunterricht machen“, sagte Dirk Rahlmeyer. In dieser Frage habe nach dem Land NRW der Kreis Minden-Lübbecke das letzte Wort. Relativ sicher sei, dass die Abiturienten restlichen noch anstehenden Unterricht in Präsenz erhalten. Dirk Rahlmeyer: „Für sie gibt es aber nur noch Unterricht in Prüfungsfächern.“ Der Termin für die erste Klausur der NRW-weit einheitlichen schriftlichen Abiturprüfungen sei am Freitag, 23. April. „Ich gehe davon aus, dass die Abiturklausuren bei uns – ähnlich wie im vergangenen Jahr – in der Turnhalle geschrieben werden“, sagte der Schulleiter. Dort sei ausreichend Platz, um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.