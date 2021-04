Polizei sucht Zeugen

Bad Oeynhausen -

Drei nach einem Raubüberfall auf den NP-Markt in Wulferdingsen zunächst festgenommenen Tatverdächtige sind wieder auf freiem Fuß. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft mussten die drei Männer in den Abendstunden des Mittwochs mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Überfallen worden war der Verbrauchermarkt am Dienstag gegen 19.45 Uhr.