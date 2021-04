Von diesem Bereichsdenken wollen wir weg. In Zukunft sollen alleine die Bedürfnisse des Bewohners entscheidend sein, wie er bei uns lebt oder von uns betreut wird“, sagt Pfarrer Dierk Starnitzke, der Theologische Vorstand. Diese personenzentrierte Ausrichtung ist keine Erfindung des Wittekindhofs – sie ist so vom Bundesteilhabegesetz vorgesehen, das in vier Stufen bis 2023 in Kraft treten wird. Aber so lange wollen die Bad Oeynhause­ner nicht warten. „Wir wollen vorangehen“, sagt Starnitzke. „Wir wollen ein Konzept erarbeiten, das auch andere Einrichtungen nutzen können.“ Theologischer Vorstand Prof. Dierk Starnitzke Foto: Anja Kruse Die vorgezogene Reform ist auch dem Umstand geschuldet, dass in den vergangenen Jahren möglicherweise nicht alles richtig gelaufen ist.