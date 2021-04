Auf Rehmer Insel Stadthistorie modern erleben

Junge Generation eine der Zielgruppen – Zukunftswerkstatt entsteht in Bad Oeynhausen – Livestream

Bad Oeynhausen -

Das alte Opel Jäcker-Gebäude, die ehemalige Möbelfabrik Deppe und das frühere Autohaus Fuhrken – viele werden sich noch an diese Orte erinnern. Sie gehören zur Stadtgeschichte von Bad Oeynhausen. Schon bald haben Spaziergänger und Besucher an der Rehmer Insel die Möglichkeit, in Erinnerung zu schwelgen und sich die Entwicklung der Kur­stadt vor Augen zu führen.