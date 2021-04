Die ehemalige Näherei an der Steinstraße 13a bietet auf zwei Etagen viel Fläche, und der kleine Kreis engagierter Modelleisenbahner hat schon eine große Zahl an Arbeitsstunden in die Renovierung der Räumlichkeiten gesteckt. Diese stehen aber nicht im Eigentum des Vereins, sondern sind gemietet. Daher entstehen jeden Monat hohe laufende Kosten, denen als einzige Einnahmen die Mitgliederbeiträge der Vereinsmitglieder gegenüberstehen. „Fünf Ausstellungswochenenden sind durch Corona bis jetzt schon ausgefallen“, rechnet Kassierer Jürgen Miethke vor.