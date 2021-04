Impfung für „kritische Routen“

15 bis 20 Lastkraftwagen gehen täglich von Bad Oeynhausen nach Großbritannien, gelenkt von Berufskraftfahrern, „die Spaß haben an der Route und England einfach mögen“, wie der Chef unterstreicht. Das habe sich auch in Corona-Zeiten nicht geändert. „Der Umgang mit Fahrern ist in England sehr viel wertschätzender, als wir es hier kennen“, weiß Horst Kottmeyer. Seine Leute mögen den britischen Humor, die „feine englische Art“ – oder einfach die Strecke durch Frankreich, dann durch den Tunnel und von der Insel den „Blick auf Europa“. Doch jetzt hat der Brexit dem routinierten Transportverkehr viele Hindernisse in den Weg gelegt. Das Wichtigste: Jede Lieferung aus England gilt jetzt als „Drittlandsware“, die aufwendig mit Hilfe von Zollagenten verbucht werden muss.