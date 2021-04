Nach 44 Jahren wird der Traum wahr

Zurück zu den Wurzeln – den Wunsch habe Andreas Jürgensmeyer ihm gegenüber schon 2017 geäußert, berichtete Mathias Schmidt, Polizeidirektor und Abteilungsleiter Polizei im Mühlenkreis: „Er hat damals gesagt, dass er in seiner Pension gerne die Wache in Bad Oeynhausen leiten würde. Bis zur Pension sind es zwar noch zwei Jahre, aber die kann er ja schon mal als Gestaltungsmöglichkeit nutzen.“ 40 Beamte sowie weitere Angestellte und fünf Kollegen des Bezirksdienstes sind dem 60-Jährigen in der zweitgrößten Wache des Kreisgebietes von sofort an unterstellt. „So stark war die Wache noch nie“, sagte Mathias Schmidt. Umso wichtiger war es Kreisdirektorin Cornelia Schöder, die Wichtigkeit und Bedeutung der Wache zu betonen.