Zwei bewegende Schicksale im Fokus

Der Auftrag lautete: „Sucht Menschen in eurer Umgebung, die über ihre Erfahrungen mit Integration berichten möchten, zum Beispiel Zugewanderte, Personen mit einer besonderen Herkunftsgeschichte, die ihre Identität prägt, oder Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich im Bereich Integration engagieren. Führt Interviews, macht Fotos oder Videos oder schreibt einen Blog, in dem ihr die ausgewählte Person porträtiert.“ Die 15 besten Beiträge sollten Eingang in eine bundesweite Wanderausstellung finden und die Macher der ausgezeichneten Beiträge zur Ausstellungseröffnung nach Berlin eingeladen werden.

Die Schülerinnen und Schüler der AG fällten spontan die Entscheidung, sich an dem Projekt zu beteiligen und produzierten mit Hilfe von Elisabeth Jong-Pilz, der Leiterin der Arbeitsgemeinschaft, und Andreas Huch, Schulsozialarbeiter, einen Podcast über zwei Personen, die schnell gefunden waren.

Sie interviewten und porträtierten Sargis Arakelyan aus Jerewan in Armenien und Azjargal Ordogul aus Ulan Bator in der Mongolei, deren Tochter Solongo die achte Klasse der Realschule Süd besucht. Sargis, mit dem die Schülerinnen und Schüler bereits mehrfach Projekte durchgeführt haben, sang ein selbst komponiertes Lied über seine Heimat und erzählte über die schwierige Situation in Armenien und über den für das armenische Volk heiligen Berg Karabach. Azjargal Ordogul berichtete über ihren Lebensweg von Ulan Bator über Wien nach Bad Oeynhausen. So erfuhren die Teilnehmer der AG viele interessante Details über bewegende Schicksale von Menschen mit besonderer Herkunftsgeschichte, was Integration für sie bedeutet und wie man Integration gemeinsam gestalten kann.

Es war für die Schülerinnen und Schüler aufregend und inspirierend, sich am bundesweit ausgeschriebenen Projekt zu beteiligen, allerdings rechneten sie sich keine Gewinnchancen aus. Umso größer war die Freude, als sie im Februar erfuhren, dass ihr Beitrag unter den 15 besten war und Teil der Wanderausstellung werden würde. Aus der Reise nach Berlin wird allerdings nichts, da die Ausstellungseröffnung wegen der Pandemie nicht in Präsenz der 15 Gewinnerteams erfolgen kann.

Als Ersatz für diese Veranstaltung findet am Donnerstag, 15. April, 14 Uhr, eine digitale Ausstellungseröffnung des Projekts „Mitein­ander. Integration gestalten“ als Videocall via Zoom statt. Auch das Team der Realschule Süd wird teilnehmen. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt TV-Moderatorin Nina Moghaddam. Sie wird das Wort an die Einsender der ausgezeichneten Beiträge richten, Fragen stellen und die Beiträge vorstellen.

Die Ausstellungseröffnung ist öffentlich. Die Veranstalter haben einen Link zum Livestream zur Verfügung gestellt, so dass sich alle Interessierten von 14 Uhr an zum Livestream einwählen können: https://youtu.be/h_WON9ooUDw.

Die Wanderausstellung mit allen Gewinnerbeiträgen soll in der ersten Juniwoche in der Realschule Süd zu sehen sein. Sie soll mit einer kleinen Feierstunde mit geladenen Gästen in der Aula eröffnet werden.