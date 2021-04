Türsteher brutal angegriffen

Bad Oeynhausen -

Freundlich, aber mit eiserner Hand wird er den Prozess leiten – daran ließ der Vorsitzende Richter Carsten Glashörster am Dienstag zu Beginn des Verfahrens vor der IV. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld keinen Zweifel. Wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und versuchten Totschlags müssen sich nun ein weiteres Mal sechs Männer für eine Schießerei vor der Diskothek „Mondo“ an der Mindener Straße verantworten. Zu ihr war es in der Nacht zum 23. September 2018 gekommen (diese Zeitung berichtete mehrfach). Die Diskothek war Bestandteil des Entertainment-Center „Magics“ unweit des Werre-Parks.