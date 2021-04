Thomas Lüer, Technischer Beigeordneter, wies darauf hin, dass man mit der Planung einer Brücke zwischen der Straße In der Ahe und Prinzenwinkel einem politischen Beschluss aus dem Jahr 2019 nachkomme. Der Fördermittelanteil an den Gesamtkosten in Höhe von 750.000 Euro würde aktuell 90 Prozent betragen, aus einem Topf zur Unterstützung der Nahmobilität. Gründe für den Brückenbau liegen in der Aufwertung des Radwegenetzes.